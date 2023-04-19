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    Более 14 тысяч иностранцев официально работают в Казахстане

    19 Апреля 2023, 18:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 14 тысяч иностранцев работают в Казахстане по разрешениям местных исполнительных органов. Всего на 2023 год установлено 22,2 тысячи квот на привлечение иностранной рабочей силы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 1 апреля 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 417 иностранных граждан. В настоящее время в Казахстане насчитывается 1 693 работодателя, использующих иностранную рабочую силу. На них работают более 407 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96% от общего числа сотрудников», - сообщил и.о. председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ильяс Испанов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, также Минтруда утвердило перечень профессий, востребованных для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан. В список вошла 21 востребованная профессия в области здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, инженерии, науки. Иностранцы могут подать заявку в Министерство внутренних дел РК при условии соответствия профессиональной специальности перечню.

    «Для нас важно усилить учет движения трудовых мигрантов, прибывающих из соседних стран, в том числе без регистрации, по неофициальным каналам. Привлечение трудовых мигрантов определяется в соответствии с фактическим спросом физических лиц. Также будет установлен строгий контроль за рабочим местом мигрантов», – добавил Ильяс Испанов.

    Ранее сообщалось, что для защиты прав граждан Казахстана, работающих за рубежом, Министерство труда и социальной защиты населения предлагает принять пакет межгосударственных соглашений. Документ будет гарантировать права казахстанских трудовых мигрантов в тех странах, где работает наибольшее число граждан РК.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Права человека Минтруда РК мигранты Трудоустройство
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