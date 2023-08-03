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    Более 14 тысяч человек выведено из радикальных религиозных групп через соцсети - МИОР

    3 Августа 2023, 13:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по недопущение распространения радикальной идеологии в обществе рассказали в Министерстве информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основные стратегические направления работы Министерства в религиозной сфере направлены на укрепление светских принципов развития государства, обеспечение гармоничных государственно-конфессиональных отношений и недопущение распространения радикальной идеологии в обществе. Работа в религиозной сфере на основе данных стратегических направлений реализуется на основе адресной информационно-разъяснительной работы, пропаганды противодействия религиозному экстремизму в интернет-пространстве, а также реабилитации и дерадикализации», - говорится в ответе ведомства на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    В Министерстве отмечают, что приняты меры по повышению религиоведческой грамотности населения, разъяснению приоритетов государственной политики в религиозной сфере, профилактике религиозного экстремизма и формированию иммунитета против радикальных религиозных идеологий. На сегодняшний день данная работа организована силами 228 региональных информационно-разъяснительных групп по вопросам религии в составе 3 028 человек.

    «За первое полугодие 2023 года организовано 17 500 информационно-разъяснительных мероприятий с охватом около 700 тысяч человек. Известно, что идеология радикальных религиозных течений распространяется в основном через интернет-ресурсы. Министерством проводится работа по пропаганде против религиозного экстремизма в интернет-пространстве. В 2023 году было уничтожено и заблокировано более 11 тысяч незаконных материалов радикального направления. Из радикальных религиозных групп через социальные сети выведено более 14 тысяч человек», - уточняют в ведомстве.

    По данным МИОР, в реабилитационной работе задействованы высококвалифицированные теологи и психологи, способные противостоять пропаганде идеологий деструктивного религиозного течения и адаптировать граждан к принципам традиционного ислама и ценностям казахстанского общества, а также ресурсы Духовного управления мусульман Казахстана. В целом по результатам разъяснительной работы наблюдается снижение числа людей, придерживающихся идеологии религиозного экстремизма. В стране сложилась ситуация неприятия радикальных и экстремистских взглядов и идей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия Общество МИОР Экстремизм
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