Более 14 тысяч человек выведено из радикальных религиозных групп через соцсети - МИОР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по недопущение распространения радикальной идеологии в обществе рассказали в Министерстве информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Основные стратегические направления работы Министерства в религиозной сфере направлены на укрепление светских принципов развития государства, обеспечение гармоничных государственно-конфессиональных отношений и недопущение распространения радикальной идеологии в обществе. Работа в религиозной сфере на основе данных стратегических направлений реализуется на основе адресной информационно-разъяснительной работы, пропаганды противодействия религиозному экстремизму в интернет-пространстве, а также реабилитации и дерадикализации», - говорится в ответе ведомства на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

В Министерстве отмечают, что приняты меры по повышению религиоведческой грамотности населения, разъяснению приоритетов государственной политики в религиозной сфере, профилактике религиозного экстремизма и формированию иммунитета против радикальных религиозных идеологий. На сегодняшний день данная работа организована силами 228 региональных информационно-разъяснительных групп по вопросам религии в составе 3 028 человек.

«За первое полугодие 2023 года организовано 17 500 информационно-разъяснительных мероприятий с охватом около 700 тысяч человек. Известно, что идеология радикальных религиозных течений распространяется в основном через интернет-ресурсы. Министерством проводится работа по пропаганде против религиозного экстремизма в интернет-пространстве. В 2023 году было уничтожено и заблокировано более 11 тысяч незаконных материалов радикального направления. Из радикальных религиозных групп через социальные сети выведено более 14 тысяч человек», - уточняют в ведомстве.

По данным МИОР, в реабилитационной работе задействованы высококвалифицированные теологи и психологи, способные противостоять пропаганде идеологий деструктивного религиозного течения и адаптировать граждан к принципам традиционного ислама и ценностям казахстанского общества, а также ресурсы Духовного управления мусульман Казахстана. В целом по результатам разъяснительной работы наблюдается снижение числа людей, придерживающихся идеологии религиозного экстремизма. В стране сложилась ситуация неприятия радикальных и экстремистских взглядов и идей.