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      Северо-Казахстанская область

    Более 14 тысяч человек считаются безработными в СКО

    15 Ноября 2022, 14:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам третьего квартала численность безработных составила 14,3 тыс. человек. Уровень безработицы – 4,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента Бюро национальной статистики, численность североказахстанцев, которые были без работы, но не искали ее или не были готовы к ней приступить, составила 0,1 тыс. человек.

    При этом в органах занятости официально зарегистрировались как безработные 4 326 человек. Доля их от рабочей силы составила 1,5% и за год не изменилась.

    Среди молодежи в возрасте от 15 до 28 лет безработных 3,6%, доля молодежи категории NEET – те, кто не работают, не получают образования и не проходят профилактическую подготовку – 7,2%.

    Всего по области в различных сферах экономики заняты 281,8 тыс. человек. Из них 74% - наемные работники.

    Недавно глава региона Кумар Аксакалов сообщал, что в области в этом году создали около 10 тыс. новых постоянных рабочих мест, трудоустроили почти 23 тыс. человек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Занятость
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