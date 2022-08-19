Более 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян зарегистрировали в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зарегистрировано более 14,1 тыс. подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Представители администрации Президента Байдена сообщили в четверг, что около 96% случаев зафиксировано среди мужского населения. Согласно анализу данных 6 тыс. случаев, 35% приходятся на белых мужчин, 33% на латиноамериканцев и 28% на чернокожих.

Число случаев заболевания увеличивается среди детей, в настоящее время зарегистрировано по меньшей мере 12 случаев в США.

Белый дом заявил, что с понедельника будут доступны дополнительные 1,8 млн доз вакцины против оспы обезьян, поскольку число случаев заболевания увеличилось более чем на 30% за неделю.

Медицинские работники вводят прививки непосредственно под кожу, что позволяет врачам разделить одну дозу на пять инъекций.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски признала на брифинге в четверг, что правительство все еще изучает эффективность вакцины.



Фото: cbsnews.com

