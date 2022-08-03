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    • Более 14 тыс. первоклассников пойдут в школу в Атырауской области

    3 Августа 2022 23:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 14 тыс. первоклассников пойдут в школу в этом году в Атырауской области. Доля желающих обучаться на государственном языке в этом году приблизилась к 80%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прием документов для поступления в первый класс начался 1 апреля и завершился 1 августа. Для удобства граждан министерство автоматизировало прием документов и теперь это можно сделать через веб-портал egov.kz. За три месяца с начала приема документов поступило 17 245 заявлений. Около 15 тыс. из них приняты в электронном формате. Остальные 2 тыс. сданы в традиционном формате. Часть родителей обращались с заявлениями несколько раз. После проверки выяснилось, что всего на места в школах претендуют 14 тыс. первоклассников. В настоящее время начинается планирование и организация учебно-воспитательного процесса в школах, выдача учебников, формирование классов и другие организационные мероприятия», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя областного управления образования Айнагуль Дуйсекенова.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Образование #Регионы #Общество
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