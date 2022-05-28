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    Более 14 тыс. медработников не хватает Казахстану

    28 Мая 2022, 16:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О дефиците медицинских работников сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно статистическим данным на 1 января 2022 года в системе здравоохранения с учетом всех ведомств трудятся 267 027 медицинских работников, в том числе 78 227 врачей (40,9 на 10 тыс. населения), 188 800 средних медицинских работников (98,7 на 10 тыс. населения) (далее – СМР). Дефицит кадров системы здравоохранения составил 14 678 единиц, из них врачей (7072 единицы) и средних медицинских работников (7606,5 единицы)», - написал Марат Шоранов в своем ответе на депутатский запрос.

    В том числе по специалистам скорой неотложной медицины обеспеченность составила 1 879 врачей или 0,98 на 10 тыс. населения, 14 212 средних медицинских работников или 7,4 на 10 тыс. населения, дефицит составил 1 442,25 единиц, из них врачей 475 единиц, СМР – 967, 25 единиц.

    В ведомстве также сообщили, что по итогам 2021 года регионы обеспечены 1 993 бригадами скорой помощи, при этом дополнительная потребность имеется в 335 бригадах в 12 регионах.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Минздрав РК Здравоохранение
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