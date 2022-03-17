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    Более 14 тыс казахстанских школьников примут участие в образовательной олимпиаде – МОН РК

    17 Марта 2022, 17:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 369 школьников примут участие в областном этапе Республиканской олимпиады. Таковы итоги отбора районных туров, которые прошли с 14 по 22 февраля. Областной этап олимпиады стартует 24 марта и продлится до 30 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Напомним, что в этом году центр «Дарын» МОН РК проводит все этапы Республиканской олимпиады в электронном формате. Это позволило обеспечить открытость и прозрачность проведения интеллектуального состязания.

    «Внедрение электронного формата позволило нам выявить свыше 90 различных нарушений со стороны участников районных олимпиад. К примеру, школьники пытались воспользоваться смартфонами для того, чтобы решить задания. Но мы пресекли такие попытки. Важно понимать, что участники районных, городских, областных и республиканских олимпиад будут представлять нашу страну на мировом уровне. Поэтому победы должны быть честными, а результаты – справедливыми. И нами будет проведена вся необходимая подготовительная работа для того, чтобы на международных олимпиадах мы, как и в прошлом году, завоевали рекордное количество медалей», – сказал директор Республиканского научно-практического центра «Дарын» Тимур Нуркешов.

    Отметим, что на областной этап олимпиады прошли учащиеся 9-11 классов из всех регионов Казахстана. Из них в состязаниях по предметам естественно-математического направления принимают участие 6288 школьников, по предметам общественно-гуманитарного направления - 8081. В их числе 3481 учащийся сельских школ, 3495 учеников из районных школ, 10 888 учеников городских школ.

    Ранее сообщалось, что в этом году Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам проводится на основе платформы «Oqylyq» с использованием системы прокторинга. Школьникам предоставляются бланк ответов, персональный логин и пароль для доступа к заданиям. Олимпиада проводится по принципу «1 компьютер – 1 ученик – 1 камера». При этом ведутся запись и прямая трансляция соревнований.

    Отметим, что РНПЦ «Дарын» МОН РК является флагманом в сфере выявления, развития и профессиональной поддержки одаренных школьников страны. На сегодня центр организовывает и проводит более 70 предметных олимпиад различного уровня.

    В прошлом году казахстанские школьники принесли в копилку Казахстана 26 медалей, завоеванных на международных олимпиадах.

    Глава государства поручил принять меры по поддержке одаренных детей. Министерством были предложены выплаты единовременных премий и предоставление образовательных грантов без сдачи ЕНТ. Обладатели золотой медали получат денежные премии в размере 1500 МРП, серебряной медали – 1000 МРП, бронзовой – 500 МРП.

    Также премии предназначены и для педагогов-тренеров, подготовивших победителей.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование Олимпиада МОН
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