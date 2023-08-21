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    Более 14 тонн наркотиков изъяли полицейские в Казахстане с начала года

    21 Августа 2023, 12:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Казахстане изъято 14,3 тонны наркотиков. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года в результате совместных усилий правоохранительных и специальных органов изъято 14,3 тонны наркотиков, в том числе 71,5 кг героина и 652 кг синтетических наркотиков. Ликвидировано 52 нарколаборатории, изъято 85 тонн прекурсоров», - сказала Шугыла Турлыбек в ходе брифинга.

    Она также сообщила, что первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев встретился с чемпионами Казахстана – игроками сборной МВД по мини-футболу. Команда стражей порядка cтала победителем республиканского турнира «QAZAQSTAN QYZMET CUP», проведенного среди государственных и квазигосударственных органов. Он дал высокую оценку физической подготовке сотрудников полиции и поблагодарил руководство ведомства за популяризацию спорта.

    Вице-министр в торжественной обстановке приклеил табличку с именами чемпионов к Кубку.

    Футболисты в погонах во главе тренера Бауржана Кузкенова не только стали чемпионами страны, но и удостоились номинаций «Лучший бомбардир» и «Лучший игрок» турнира.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью МВД РК Политика Борьба с наркотиками
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