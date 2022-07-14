Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Более 14 млрд тенге выплачено пострадавшим в январе предпринимателям

    14 Июля 2022, 10:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил об оказываемых бизнесу мерах поддержки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительством проводится активная работа по развитию предпринимательства. Реализуется соответствующий национальный проект, в рамках которого широко используется инструмент льготного кредитования под 6% в приоритетных секторах экономики, в том числе с февраля в малых, моногородах и селах внедрено льготное микрокредитование под 5%», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства.

    Между тем, он отметил, что для бизнеса, получающего господдержку, введено обязательное встречное условие по созданию новых рабочих мест.

    «Снижена максимальная сумма кредитования с 7 до 3 млрд тенге, что увеличило охват субъектов МСБ мерами господдержки. Около 1,7 тыс. субъектов МСБ, пострадавших во время январских беспорядков, получили выплаты на общую сумму 14,3 млрд тенге», - добавил Премьер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Бизнес Алихан Смаилов ЧП-2022 Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше двухсот жалоб на работу рынка «Алтын орда» поступило в call-центр и телеграм-чат
    12,4 млрд тенге выделено на льготное кредитование для МСБ Костанайской области
    КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
    Хабиб Нурмагомедов объявил о расширении инвестиций в Казахстан
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами