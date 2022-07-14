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Более 14 млрд тенге выплачено пострадавшим в январе предпринимателям
14 Июля 2022 10:50

Более 14 млрд тенге выплачено пострадавшим в январе предпринимателям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил об оказываемых бизнесу мерах поддержки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством проводится активная работа по развитию предпринимательства. Реализуется соответствующий национальный проект, в рамках которого широко используется инструмент льготного кредитования под 6% в приоритетных секторах экономики, в том числе с февраля в малых, моногородах и селах внедрено льготное микрокредитование под 5%», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства.

Между тем, он отметил, что для бизнеса, получающего господдержку, введено обязательное встречное условие по созданию новых рабочих мест.

«Снижена максимальная сумма кредитования с 7 до 3 млрд тенге, что увеличило охват субъектов МСБ мерами господдержки. Около 1,7 тыс. субъектов МСБ, пострадавших во время январских беспорядков, получили выплаты на общую сумму 14,3 млрд тенге», - добавил Премьер.



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Автор:
Корреспондент

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