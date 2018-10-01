Более 14 млрд тенге получили акмолинские медорганизации за услуги населению

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 14,5 млрд тенге получили акмолинские медорганизации за оказанные услуги населению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 октября 2018 года, поставщикам акмолинского филиала Фонда социального медицинского страхования оплачено более 14 миллиардов тенге, или 66% от суммы заключенных договоров на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема медицинской помощи», - сообщил директор филиала Нурлан Ахильбеков.

Напомним, что общая сумма договоров на оказание услуг населению в рамках гарантированного объема медицинской помощи составляет 31 млрд тенге.

«Областной филиал Фонда является финансовым оператором пакетов ГОБМП и ОСМС и закупает медицинские услуги для населения в пределах, установленных Правительством. На сегодня поставщиками филиала Фонда являются 55 медицинских организаций, 20 из которых - частные», - добавила эксперт акмолинского областного филиала НАО «ФСМС» Шанхи Голубева.