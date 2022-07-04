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    Более 138 тыс. кормящих женщин полностью привились против КВИ в Казахстане

    4 Июля 2022, 09:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК обновило информацию по количеству вакцинированных от коронавируса подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    По состоянию на 3 июля, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 1 224 519 человек, II-м компонентом – 1 154 127 человек.

    Из них I-й дозой привито 867 514 подростков, 41 219 беременных женщин, 144 878 кормящих женщин. II-й дозой провакцинировано 841 538 подростков, 38 422 беременных женщин, 138 270 кормящих женщин.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
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