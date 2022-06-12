Более 137 тыс. костанайцев до сих пор не имеют медстраховки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области проживает свыше 856 тыс. жителей, из которых 16%, или более 137 тыс. граждан до сих пор не имеют медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Филиалом Фонда соцмедстрахования по Костанайской области составлен «портрет» незастрахованных граждан. Это индивидуальные предприниматели - 2,5%, самостоятельные плательщики – 1,5% населения, плательщики ЕСП - 4%, а также наемные работники и физлица, работающие по договорам гражданско-правового характера – 30% населения. 85 718 человек, или 62%, не совершили ни одного платежа за последние 12 месяцев», - сообщил на брифинге руководитель Костанайского филиала Фонда Батырбек Нургалиев.

Самая низкая доля застрахованных граждан - в городе Костанае, Денисовском, Федоровском, Сарыкольском, Алтынсаринском районах, Карабалыкском и Аулиекольском районах.

«Кто же входит в число лиц, ни разу не уплативших взносы на ОСМС за последние 12 месяцев? Это прежде всего лица, живущие за счет личного подсобного хозяйства, незарегистрированные, безработные, домохозяйки. Получить статус в системе ОСМС им гораздо выгоднее через регулярную уплату ими единого совокупного платежа (ЕСП), чем через уплату взносов. Так как для получения статуса через взносы необходимо будет оплатить предшествующие 12 месяцев (единоразово - 29 875 тенге). Через уплату ЕСП сумма для сельского жителя составит 4 596 тенге (по 1532 тенге в месяц), что более чем в 6 раз дешевле, но нужно учитывать, что статус присвоится на третий месяц с начала оплаты», - пояснил Б. Нургалиев.

Вместе с тем, количество незастрахованных наемных работников и физлиц, работающих по договорам гражданско-правового характера, составляет почти треть от всех незастрахованных граждан региона. Это, по словам Нургалиева, связано с сезонным характером работы в сельском хозяйстве, а также с отсутствием трудовых договоров и неисполнением обязанностей работодателями по уплате взносов за наемных работников.

«Самый высокий уровень выпадающих работников был и остался в Карасуском, Камыстинском, им. Беимбета Майлина и Сарыкольском районах. Анализ показал, что в процентном отношении наибольшая доля жалоб и обращений по причине отсутствия статуса поступила именно из этих регионов, - говорит Б. Нургалиев. — Вместе с тем, согласно представленной департаментом госдоходов информации, задолженность по платежам на ОСМС составляет 28,5 млн тенге. Самая высокая задолженность на душу населения сложилась в Житикаринском, Мендыкаринском районах, городе Рудном, Наурзумском районе, городе Костанае, Узункольском и Федоровском районах».

Акиматы городов и районов области сейчас проводят мероприятия, направленные на заключение работодателями трудовых договоров с работниками, не оформленными официально. Это, как уверены в филиале Фонда, даст возможность работникам войти в число участников системы ОСМС.

Но бывают и другие ситуации, когда работник незастрахован, и это вина не работодателя, а самого работника, так как им не уплачивались взносы до момента трудоустройства. И, соответственно, статус «незастрахован» присвоился по причине отсутствия 12 платежей.

«Многие работники ошибочно полагают, что наличие официального трудоустройства и поступление платежей за несколько месяцев достаточно для получения статуса. Анализ обращений показал, что по сферам деятельности с выпавшим статусом наиболее часто обращаются работники системы образования. Данный факт возникает по причине длительных отпусков педагогических работников и перечисление бухгалтерскими службами отпускных выплат одним траншем за несколько месяцев, без разбивки по месяцам, соответственно, к осени мы ежегодно отмечаем рост числа незастрахованных работников системы образования. В целях исключения подобных фактов управление образования сейчас проводит соответствующую работу со всеми организациями образования», - отмечает Б. Нургалиев.

Кроме того отмечается, что не все жители, подлежащие прикреплению к поликлинике, воспользовались своим правом на получение медуслуг. Например, лица, получившие вид на жительство в Казахстане, ходят годами, не прикрепляясь к поликлинике и получая услуги на платной основе. А для прикрепления достаточно лишь зайти на портал egov.kz или обратиться в любое отделение Правительства для граждан. Процедура отнимет не более 5 минут.

Проверить свой статус застрахованности и прикрепление к поликлинике любой гражданин может узнать, позвонив по бесплатному номеру 1406.