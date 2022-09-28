Более 1366 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 сентября лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 366 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Среди получающих лечение 1 243 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 123 пациента с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 136 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 230 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.



