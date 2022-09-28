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    Более 1366 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

    28 Сентября 2022, 09:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 сентября лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 366 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    Среди получающих лечение 1 243 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 123 пациента с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 136 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 230 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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