Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Более 1360 нарушений выявлено в деятельности компании НКОК в Атырау

    7 Июня 2022, 17:27

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области в деятельности нефтяной компании НКОК выявлено 1 тыс. 366 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета промышленной безопасности Министерства по ЧС РК.

    «Проведена проверка опасных производственных объектов и опасных технических устройств филиала «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.». Основным видом деятельности компании является разведка, добыча, очистка, транспортировка и реализация углеводородного сырья с месторождения «Кашаган», расположенного в шельфовой зоне Каспийского моря. В ходе проверки обследовано 682 объекта. Это установка комплексной подготовки нефти и газа «Болашак», железнодорожный комплекс «Западный Ескене», вахтовый поселок «Самал», химическая лаборатория, трубопроводная линия, газовое оборудование. Выявлено 1 тыс. 366 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений, наложены административные взыскания в виде штрафов по статье 298 части первой и по статье 306 части четвертой Кодекса РК «Об административных правонарушениях»», - сообщает пресс- служба комитета.

    Информируя, что основными нарушениями требований промышленной безопасности являются несвоевременное устранение:

    - утечек пара из фланцевых соединений;

    - серы на трубопроводах;

    - масла на насосах и расходомерах.

    А также несвоевременное проведение:

    - технических освидетельствований сосудов, работающих под давлением;

    - дефектоскопии морского участка промысловых и межпромысловых нефтегазопроводов.

    «Приняты меры оперативного реагирования по нарушениям, создающим угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде в виде направления в специализированный межрайонный экономический суд по Атырауской области искового заявления о приостановке опасных производственных объектов и опасных технических устройств.

    Филиалом «НКОК Н.В.» принято решение о приостановке ведения работ на опасных производственных объектах наземного и морского комплексов в соответствии с планом комплексного капитального ремонта», - сообщает пресс-служба Комитета промышленной безопасности МЧС РК.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Промышленность Безопасность Нефть Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
    Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
    Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам