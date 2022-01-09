Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих пострадали в  ходе  беспорядков в Алматы

    9 Января 2022, 09:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих пострадали в ходе беспорядков в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар24».

    «5 января в Алматы одномоментно прибыли около 20 тысяч человек, при этом они были лучше вооружены и организованы. Более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, Министерства обороны, а также специальных органов пострадали», - говорится в сообщении телеканала.

    Ранее сообщалось, что 5135 человек задержаны в Казахстане.

    И.о. министра внутренних дел Тургумбаев раскрыл детали произошедших в стране беспорядков. Говоря о ситуации в Алматы, Ерлан Тургумбаев заявил, что собравшиеся не выдвигали никаких требований и не шли на переговоры.

    «По всем фактам применения насилия в отношении представители власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападениях и краж начато 125 досудебных расследований. Задержаны больше 5 тысяч человек», - отметили в МВД.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Алматы Армия МВД РК ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Кызылординка подозревается в продаже близнецов
    Глава МВД даст показания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка
    МВД проводит проверку касательно утечки данных в ходе захвата заложников в Kaspi банке
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана