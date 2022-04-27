Более 1300 нарушений в сфере госслужбы выявили в Алматы в прошлом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Очень часто граждане обращаются с жалобами на нарушение их законных прав и интересов со стороны госорганов. Об этом сообщил руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по городу Алматы Ильдар Уйсумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«И наша задача заключается в том, чтобы восстановить нарушенные права и помочь гражданам реализовать их», - сказал Ильдар Уйсумбаев в ходе брифинга.

По его словам, за прошлый год в Алматы выявили более 1300 нарушений законодательства в сфере госслужбы. В 2021 году в департамент поступило около 800 обращений, из них по линии контроля в сфере госслужбы – 495 обращений, остальные 305 – по деятельности в сфере оказания госуслуг.

«С каждым годом мы делаем особый акцент на качество рассмотрения обращений, стараемся привлекать заявителей к проверкам, проводим предварительные слушания с той целью, чтобы граждане получили качественную профессиональную поддержку в защиту собственных прав», - отметил он.

Спикер добавил, что в прошлом году проведено 82 проверки, по результатам которых выявлено 1396 нарушений законодательства в сфере государственной службы. По итогам проверок, отменены три акта госоргана, привлечено к дисциплинарной ответственности 44 должностных лица. Восстановлены права 32 граждан.

Также по рекомендациям Совета по этике, к дисциплинарной ответственности за нарушение требований Этического кодекса привлечены 11 должностных лиц.

Глава департамента также ответил, какие нарушения являются распространенными.

«Если взять контроль в сфере государственной службы, то около 70% государственных служащих по Алматы наказаны за некачественное рассмотрение обращений граждан. Это первая категория. Вторая категория - за некачественное исполнение своих должностных обязанностей, затем идет за нарушение этических норм госслужащих. Что касается государственных услуг, то, это, в первую очередь, необоснованные отказы, истребование излишних документов, нарушение сроков, нарушение бизнес-процессов», - уточнил И. Уйсумбаев.

Он также напомнил об изменениях в новом Этическом кодексе.

Ильдар Уйсумбаев считает, что принятые поправки в Кодекс будут способствовать формированию сервисного, открытого и доступного для населения госаппарата.