Более 130 тысяч рабочих мест создано в рамках Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы (ДКЗ) начата реализация 6 107 проектов, на которых создано 130,6 тыс. рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В рамках ДКЗ местными исполнительными органами отобраны для реализации 6 506 проектов.

Реализация инфраструктурных проектов ДКЗ будет проходить по 4 основным направлениям:

- капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство социально-культурных объектов (2 703 проекта);

- капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства (1 039 проектов);

- капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры (1 799 проектов);

- благоустройство населенных пунктов (965 проектов).

Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее половины работников будут наняты через центры занятости населения, приоритет будет отдаваться безработной молодежи. Подрядчики должны обеспечить безопасные условия труда, с применением санитарно-эпидемиологических мер.

В регионах начата работа по 6 107 проектам, создано 130,6 тыс. рабочих мест, в том числе через центры занятости населения - 71,3 тыс.

Всего в рамках Дорожной карты занятости планируется создать 255 тыс. рабочих мест. При этом проекты ДКЗ создадут основу для открытия в будущем более 100 тыс. постоянных рабочих мест.

Как сообщалось ранее, реализация Дорожной карты занятости даст значительный положительный эффект.

К примеру, строительство 80 новых объектов образования позволит решить проблемы аварийных и трехсменных школ, увеличить доступность организаций образования в сельской местности, а также трудоустроить на постоянную работу порядка 7 тыс. педагогов. Строительство 24 объектов здравоохранения увеличит доступность к первичной медико-санитарной помощи, а также позволит трудоустроить порядка 1 тыс. медработников. Строительство 36 объектов культуры и спорта положительно скажется на развитии массового спорта, позволит решить проблемы досуга для молодежи и обеспечить постоянной работой 1,6 тыс. человек.

В свою очередь строительство 12 новых и модернизация существующих водохозяйственных объектов увеличат доступность питьевой воды для населения, позволит расширить площади орошаемых земель, вовлечь в оборот неиспользуемые земли, обеспечить занятость в смежных отраслях 77 тыс. человек. Строительство 247 новых и модернизация существующих объектов ЖКХ создаст условия для жилищного строительства, обеспечит доступность коммунальных услуг для сельского населения, снизит износ коммунальных сетей. Благоустройство населенных пунктов не только улучшит их внешний облик, но и создаст условия для безопасного и комфортного досуга и отдыха граждан.

Напомним, 31 марта 2020 года Глава государства выступил с заявлением по вопросам, связанным с ЧП в стране и антикризисными мерами в экономике и социальной сфере. Он поручил Правительству и акимам в рамках «Дорожной карты занятости» начать конкретные проекты в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

«Гражданам, которые готовы выехать на работу в рамках «Дорожной карты занятости», будут предоставлены «подъемные» в размере 85 тыс. тенге сразу же после прибытия к месту работы. Не взамен, а в дополнение к регулярной заработной плате», - отметил Президент РК.