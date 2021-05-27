Более 130 тысяч безработных в Казахстане удалось трудоустроить после спецобучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов рассказал об обучении и трудоустройстве безработных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализация мер по обучению и совершенствованию навыков осуществляется также по госпрограмме «Еңбек» через: краткосрочное обучение безработных и самозанятых граждан, не имеющих соответствующих профессиональных знаний и навыков по потребности работодателей; техническое и профессиональное образование для выпускников школ; подготовку кадров в рамках проекта «Серпін». С 2017 года обучением охвачено 302 тысячи человек. Большинство или 64% охвачены краткосрочным профессиональным обучением», - сказал Ержан Биржанов на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

По его словам, завершили обучение 210 тысяч человек, из которых на постоянные рабочие места трудоустроено 137 тысяч человек или 65,2%.

«В целях повышения качества обучения и обеспечения максимального трудоустройства участников госпрограммы «Еңбек» обучение проводится только в организациях, включенных в реестр НПП «Атамекен». К примеру, в 2020 году согласно потребности работодателей обучение осуществлялось по 171 квалификациям в сфере услуг, организации питания, легкой промышленности и по техническим профессиям на базе 110 колледжей и 218 учебных центров», - заключил вице-министр.

Ранее вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов поделился прогнозом по результатам автоматизации и назвал наиболее низкопроизводительные отрасли экономики страны.