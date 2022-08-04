Более 130 тыс. диких животных и растений изъяли у браконьеров в Китае

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Более 130 тыс. диких животных и растений изъято из оборота в ходе трехмесячной общенациональной кампании по борьбе с незаконной торговлей биоресурсами в Китае. Об этом говорится в сообщении Национальной администрации лесного хозяйства и пастбищ КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, по итогам трехмесячной кампании по борьбе с незаконной торговлей биоресурсами в Китае (с 15 февраля по 15 мая 2022 года) изъято более 130 тыс. диких животных и растений в рамках 12 тыс. дел.

Как сообщается, китайские власти основные усилия сосредоточили на пресечение контрабанды и незаконной торговли слонами, носорогами, тиграми, леопардами, панголинами и другими видами диких животных. В ходе кампании задержаны более 14 тыс. браконьеров.

Конфисковано более 46 тыс. единиц орудий охоты и рыболовства.



Фото: look.com.ua