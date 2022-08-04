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    • Более 130 тыс. диких животных и растений изъяли у браконьеров в Китае

    4 Августа 2022 14:47

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Более 130 тыс. диких животных и растений изъято из оборота в ходе трехмесячной общенациональной кампании по борьбе с незаконной торговлей биоресурсами в Китае. Об этом говорится в сообщении Национальной администрации лесного хозяйства и пастбищ КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, по итогам трехмесячной кампании по борьбе с незаконной торговлей биоресурсами в Китае (с 15 февраля по 15 мая 2022 года) изъято более 130 тыс. диких животных и растений в рамках 12 тыс. дел.

    Как сообщается, китайские власти основные усилия сосредоточили на пресечение контрабанды и незаконной торговли слонами, носорогами, тиграми, леопардами, панголинами и другими видами диких животных. В ходе кампании задержаны более 14 тыс. браконьеров.

    Конфисковано более 46 тыс. единиц орудий охоты и рыболовства.


    Фото: look.com.ua

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    #Экология #Китай
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