Более 130 строительных компаний оштрафовали за стихийные свалки в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К ответственности привлекли 1 721 правонарушителя. Общая сумма штрафов составила более 19 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Для улучшения санитарного состояния города и предотвращения образования стихийных свалок департамент полиции совместно с единой справочной службой пресекает факты нарушения правил благоустройства.

За семь месяцев к административной ответственности привлечен 1 721 правонарушитель, среди которых 134 строительные компании и 89 обслуживающих организаций. Общая сумма штрафов составляет более 19 млн тенге.

«Ведется работа по выявлению лиц, осуществляющих выгрузку мусора в неустановленных местах. Всего с начала года к административной ответственности привлекли 240 водителей. Им выписан штраф на сумму более 6 млн тенге. За перевозку грунта, мусора, сыпучих строительных и других материалов без покрытия также оштрафованы 33 водителя», - отметили в полиции.

В ходе рейдовых мероприятий полицейские выявили 39-летнего водителя КамАЗа, который выгрузил строительный мусор на территории города. Мужчину наложен оштрафовали на 30 МРП (103 500 тенге).

Напомним, в Астане открылась коммунальная стоянка для грузовых автомашин. На сегодняшний день туда водворено 12 грузовиков с различными нарушениями.

Ранее сообщалось, что бизнесмена в Астане оштрафовали за 700 тонн стихийной свалки. Он лично оплатил стоимость найма 30 большегрузов, которые ликвидировали и вывезли мусор на специальный полигон.