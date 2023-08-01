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    Более 130 строительных компаний оштрафовали за стихийные свалки в Астане

    1 Августа 2023, 08:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К ответственности привлекли 1 721 правонарушителя. Общая сумма штрафов составила более 19 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    Для улучшения санитарного состояния города и предотвращения образования стихийных свалок департамент полиции совместно с единой справочной службой пресекает факты нарушения правил благоустройства.

    За семь месяцев к административной ответственности привлечен 1 721 правонарушитель, среди которых 134 строительные компании и 89 обслуживающих организаций. Общая сумма штрафов составляет более 19 млн тенге.

    «Ведется работа по выявлению лиц, осуществляющих выгрузку мусора в неустановленных местах. Всего с начала года к административной ответственности привлекли 240 водителей. Им выписан штраф на сумму более 6 млн тенге. За перевозку грунта, мусора, сыпучих строительных и других материалов без покрытия также оштрафованы 33 водителя», - отметили в полиции.

    В ходе рейдовых мероприятий полицейские выявили 39-летнего водителя КамАЗа, который выгрузил строительный мусор на территории города. Мужчину наложен оштрафовали на 30 МРП (103 500 тенге).

    Напомним, в Астане открылась коммунальная стоянка для грузовых автомашин. На сегодняшний день туда водворено 12 грузовиков с различными нарушениями.

    Ранее сообщалось, что бизнесмена в Астане оштрафовали за 700 тонн стихийной свалки. Он лично оплатил стоимость найма 30 большегрузов, которые ликвидировали и вывезли мусор на специальный полигон.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Экология Строительство Видео МВД РК
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