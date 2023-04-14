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    Более 130 школ в Казахстане не оборудованы кабинетом начальной военной подготовки

    14 Апреля 2023, 12:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане могут пересмотреть количество часов предмета по начальной военной и технологической подготовке. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оснащение кабинета начальной военной и технологической подготовки осуществляется в соответствии с нормами оснащения средствами и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования. В настоящее время, согласно Национальной образовательной базе данных, в 4702 из 5432 средних школ функционируют кабинеты НВТП. Из них 134 кабинета не оборудованы учебным оборудованием (макеты, тир, строевой плац, пневматическая винтовка, учебное оружие и др.)», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, для исправления ситуации дано соответствующее поручение Министерству просвещения.

    «В этой связи министерству совместно с местными исполнительными органами поручено обеспечить наличие в них необходимого военно-технического оснащения, помещений для хранения учебно-тренировочного оружия, стрелкового тира, площадок для проведения занятий с препятствиями и тактической подготовкой в соответствии с нормой оснащения кабинетов дисциплины НВТП, а также предусмотреть увеличение количества часов по основным темам программы НВТП», - говорится в ответе.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование
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