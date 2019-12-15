Более 130 ровесников независимости несут службу в ДП Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для многих казахстанцев День независимости – это особая дата. В этом году независимости страны исполняется 28 лет. Независимость - это мечта многих поколений казахского народа и воплощение его свободного духа.

В подразделениях департамента полиции Туркестанской области работают 136 стражей порядка – ровесников независимости Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Молодые парни и девушки, родившиеся в 1991 году и выросшие вместе со страной, сегодня обеспечивают общественную безопасность и спокойствие нашего народа. Родившиеся 28 лет назад на заре независимости, являясь ее ровесниками, они стали достойными гражданами, в руках которых будущее Казахстана.

К примеру, среди ровесников независимости свыше 130 молодых людей несут службу в департаменте полиции Туркестанской области. Ведь служба в полиции – очень важная и ответственная работа. Молодые полицейские, верные клятве народу, считают своей главной задачей обеспечение безопасности и мира в стране.

Один из таких стражей порядка Нурсултан Туймебаев служит старшим инспектором по организационной работе управления кадровой работы ДП Туркестанской области, которому родители дали имя Нурсултан с пожеланием быть таким же лидером, как Елбасы. Нурсултан родился в Таразе. Отец – Дуйсенгали Туймебаев служит в рядах ОВД. Он первый заместитель начальника Созакского РОП ДП Туркестанской области. Мать Ажар Тажиханкызы работает психологом. Кроме него, в семье есть двое братьев и сестренка.

С детства любуясь отцовской полицейской формой, Нурсултан решил для себя пойти по стопам отца и поставил цель стать полицейским. Окончив 9-й класс средней школы в 2007 году, он поступил в колледж «Болашак» в Шымкенте. После окончания учебы призывался на воинскую службу в Караганде, чтобы отдать долг Родине. В 2011 году поступил на заочное отделение Шымкенсткого университета по специальности «Правоведение».

Службу в органах внутренних дел Нурсултан начал с должности полицейского батальона полиции УМП ЮКО. В период с 2014 по 2016 годы работал участковым инспектором Абайского ОП УВД города Шымкента ДВД ЮКО. В 2016-2018 году был инспектором по организационной работе УКР ДВД ЮКО. Сейчас с честью несет службу в ДП Туркестанской области.

«Как ровесник независимости РК, я отношусь к этому по-особенному. Для меня это гордость. Я родился в суверенном государстве, справедливой и свободной стране. Являюсь потомком казахского народа. Здесь я мечтал, учился, в независимой стране, в своей семье, в гармонии и согласии. По-моему, если веришь в хорошее, то преодолеешь любые преграды на пути. Вспоминаю момент получения звания офицера, радость переполняла меня. Ровесник независимости государства – это определенная ответственность. Вот почему я с честью работаю, чтобы быть смелым патриотом и гражданином своей страны», - отметил Нурсултан.

У Нурсултана и его жены Назиры растут трое маленьких детей, будущие батыры. Он уважаем в коллективе, и является хорошим специалистом. В свободное время Нурсултан занимается спортом и ведет здоровый образ жизни.