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    Более 130 пациентов с коронавирусом лечатся в стационарах Алматы

    13 Июля 2022, 15:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции, из них 268 случаев с симптомами и 12 без симптомов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в городском управлении общественного здравоохранения, в инфекционных стационарах находится 131 человек.

    «На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и телемедицинского центра находятся 1687 пациентов, с симптомами легкой и средней степенью тяжести 1524, без симптомов – 163», - отметили в пресс-службе УОЗ.

    По данным ведомства, в городе функционируют 85 пунктов вакцинации, в полном режиме работают 99 прививочных бригад в количестве 313 человек.

    За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 502 человека, вторым – 348, ревакцинировано – 1895 человек.

    Всего с февраля прошлого года по сегодняшний день привиты первым компонентом 1 230 769 горожан, вторым - 1 195 607 человек. Количество ревакцинированных составляет 505 348. Вакцину Pfizer получили 117 649 человек.

    В Алматы имеются 183 012 доз вакцины Vero Cell, 11 820 доз Pfizer, 40 793 дозы QazVac.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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