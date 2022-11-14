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    Более 130 международных представителей аккредитовались для наблюдения за выборами в РК

    14 Ноября 2022, 17:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день аккредитованы 139 международных наблюдателей на внеочередные выборы Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За выборами Президента будут наблюдать 8 международных организаций, представители иностранных государств и дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане. На сегодняшний день аккредитованы 139 международных наблюдателей. Ожидается, что всего в наблюдении за выборами примут участие более 600 представителей», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров во время пресс-конференции.

    В число 8 международных организаций входят Бюро по демократическим институтам и правам человека — один из институтов ОБСЕ, Исполком СНГ, Межпарламентская ассамблея СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, Парламентская ассамблея ОДКБ, Организация исламского сотрудничества, Организация Тюркских государств, Парламентская ассамблея Тюркских государств.

    Ранее сообщалось, что внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября. Более 12 тысяч казахстанцев смогут проголосовать на 68 избирательных участках в 53 странах мира. Избирательного участка для голосования в Украине в этом году не будет.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы Президентские выборы - 2022
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