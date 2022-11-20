Более 130 избирательных участков работают в Улытауской области

20 Ноября 2022, 17:36

20 Ноября 2022, 17:36

Более 130 избирательных участков работают в Улытауской области

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Жители Улытауской области принимают активное участие во внеочередных выборах Президента Республики Казахстан. Всего в регионе работают 136 избирательных участков. До 15.00 более 70% электората уже сделали свой выбор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Улытауской области в двух районах и 3 городах проживает 227 тысяч человек. Из них 140 тысяч имеют право участвовать в выборах. Наибольшее количество зарегистрированных в списке избирателей приходится на Жезказган. Только в избирательном участке №235 зарегистрировано около 2300 человек, имеющих право голоса.

«Мы находимся на 235-ом избирательном участке. Население прибывает очень активно. Люди в хорошем настроении. Мы следим за тем, чтобы здесь не нарушалось никаких правил. Форс-мажора не было», - говорит наблюдатель избирательного участка №235 Журсын Жакия

Особенно активно в голосовании принимают участие молодые люди.

Также в новой области люди с ограниченными возможностями спешат выполнить свой гражданский долг. Для них созданы необходимые условия на избирательных участках региона. В Улытауской области около 500 инвалидов. Для облегчения их передвижения предусмотрено 4 инватакси.

Кроме того, пациенты, проходящие лечение в больницах, жители домов престарелых и те, кто находится в СИЗО, также получили возможность выразить свою гражданскую позицию. Им доставили специальный ящик для выездного голосования.

«Поскольку эти президентские выборы очень важны для будущего нашей страны, наших детей, мы голосуем на этом избирательном участке. Все с радостью участвуют в голосовании, веселятся, танцуют», - сказал житель центра оказания специальных социальных услуг Улытауской области Мурат Алдажаров.

В территориальных и участковых избирательных комиссиях работают около 1000 человек. Граждане, не имеющие регистрации по месту жительства, проходят временную прописку и голосуют на 5 избирательных участках по области. В этот день жители получили бесплатный доступ в общественном транспорте.

Как сообщалось ранее, согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 16:05 20 ноября бюллетени получили 62,34% от общего количества граждан, включенных в списки. По Улытауской области– 72,75%.