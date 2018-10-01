Более 13 тысяч саженцев деревьев посадили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершился очередной экологический месячник. Всего за период акции собрано и вывезено на полигон захоронения около 4 тысяч тонн отходов, высажено более 13 тысяч саженцев деревьев и порядка 9 тысяч погонных метров кустарников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В целом в экологическом месячнике по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города Астаны в период с 10 сентября по 10 октября 2018 года и общегородском субботнике 22 сентября 2018 года участвовали более 118 тысяч горожан, а также 4180 предприятий, организаций и учреждений.

Активное участие в экологическом месячнике приняли коллективы Администрации Президента РК, Канцелярии Премьер-Министра РК, аппаратов Мажилиса и Сената Парламента, Верховного суда РК, НДП «Партия Нур Отан», министерств, агентств, маслихата города Астаны, аппарата акима города Астаны, территориальных подразделений центральных исполнительных органов, совета ветеранов, профсоюзов и общественных объединений. Было задействовано более 506 единиц специализированной техники.

«В рамках проведенного месячника высажено 13 307 саженцев, в том числе ивы красной, клена татарского, сосны, березы, дуба, тополя пирамидального, рябины, ясеня, лиственницы, шефердии, вяза, смородины, яблони, а также 8880 погонных метров кустарников. Кроме того, собрано и вывезено на полигон захоронения 3522,78 тонны отходов, произведен 751 рейс», - сообщил руководитель ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны» Муса Танабаев.

По его словам, 15 сентября наша столица присоединилась к международной социально-экологической акции «Всемирный день чистоты», в ходе которой удалось собрать и отправить на переработку 3,3 тонны вторичного сырья.

«Сотрудниками малого и среднего бизнеса убраны входные группы и прилегающая территория. Коммунальными службами и подрядными организациями проведена работа по внутриквартальному благоустройству, «ямочному» ремонту поврежденных участков дорожного полотна и пешеходных переходов, ликвидации несанкционированных свалок», - резюмировал спикер.