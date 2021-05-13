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    Более 13 тысяч эконарушений выявили в Шымкенте

    13 Мая 2021, 22:30

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения чистоты города Шымкент, формирования у населения экологической культуры из числа сотрудников департамента полиции была создана экополиция. В каждый район привлечено 4 специалиста. До конца года количество специалистов планируется довести до 10. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской акимат.

    С целью своевременного реагирования на каждое правонарушение по принципу «нулевой терпимости», были созданы чаты в WhatsApp, к которым подключили активных граждан, жителей домов и домкомов, блогеров.

    Кроме того, в городе проведен месячник «Шымкент - Чистый город», направленный на чистоту и обеспечение общественного порядка и безопасности. Мероприятие возобновилось с 26 апреля.

    В результате проведенной работы стражи порядка за четыре месяца по принципу «нулевой терпимости» выявили 13 312 экологических правонарушений. По статье 434-2 административного кодекса (загрязнение мест общего пользования) протокол составлен 1 927 гражданам (2020 г. - 1 138), по статье 505 (нарушение правил благоустройства) – 3 661 (2020 г. - 721).

    Помимо этого, сотрудники полка патрульной полиции приняли административные меры в отношении 7 724 водителей грузовиков, которые загрязнили дорожное покрытие.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология МВД РК Шымкент
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