Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оказание единовременной помощи к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне единогласно поддержано депутатами на внеочередной III сессии маслихата Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее акиматом Алматы каждому ветерану были предусмотрены средства в размере одного миллиона тенге. Однако по предложению главы мегаполиса Ерболата Досаева в этом году все 58 алматинских ветеранов войны получат денежную выплату в размере 1,5 миллиона тенге.

Ко Дню Победы денежная выплата на общую сумму 889,9 млн тенге предусмотрена ещё другим 13 233 жителям Алматы. Это граждане, приравненные к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, участники трудового фронта, ветераны боевых действий на территории других государств, жены умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, семьи погибших в Афганистане и других государств.

- по 1,5 млн тенге – участникам и инвалидам ВОВ,

- по 100 тысяч тенге – приравненные к участникам ВОВ,

- по 50 тысяч тенге – участникам трудового фронта,

- по 100 тысяч тенге – ветеранам боевых действий на территории других государств,

- по 50 тысяч тенге – женам умерших участников, инвалидов ВОВ,

- по 100 тысяч тенге – семьям погибших в Афганистане и других государств.

Депутаты примут непосредственное участие в поздравлении ветеранов и оказании им дополнительной помощи.



