Более 13 тыс. камер видеонаблюдения столичной полиции интегрировано с системой «Сергек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Камеры «Сергек» помогают сотрудникам полиции выявлять правонарушения и преступления. Более 13 тыс. камер видеонаблюдения Центра оперативного управления интегрировано с этой системой. На сегодняшний день ведется работа над увеличением количества камер «Сергек», которые смогут зафиксировать больше правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Система «Сергек» уже полноценно работает. Более 13 тыс. камер интегрировано с данной системой. Она работает по всем направлениям. Камеры, установленные в рамках дорожной безопасности на дорогах и перекрестках, нацелены на выявление правонарушений по линии дорожной безопасности. Отдельные камеры работают на общую безопасность, которые установлены на объектах общественного назначения, в местах массового скопления. В том числе установленные на дорогах камеры используются для выявления и пресечения преступлений. 1 тыс. 200 выявленных правонарушений – это результат работы, в том числе и системы «Сергек», - сообщила на брифинге в ДП Нур-Султана начальник отдела Центра оперативного управления Лариса Чирва.

По словам спикера, «Сергек» функционирует достаточно четко, поэтому сейчас ведется работа над увеличением количества камер «Сергек», которые смогут зафиксировать больше правонарушений.

По информации Центра оперативного управления, ежедневно на канал 102 поступают более 2,5 тыс. обращений граждан. С начала текущего года поступило более 280 тыс. звонков. По факту преступлений – 20 тыс. звонков, по факту правонарушений – 173 тыс. звонков, более 90 тыс. обращений – звонки иного характера.

Все школы и детские сады оснащены камерами видеонаблюдения и выведены в Центр оперативного управления.