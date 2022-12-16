Более $13 млрд составил импорт из стран ЕАЭС в Казахстан в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил основные статистические показатели по товарообороту в рамках ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня Казахстан является полноправным участником международной торговли. С 2015 года является членом Всемирной торговой организации, Евразийского экономического союза, а также участником ряда двусторонних и многосторонних соглашений о свободной торговле. Основной импорт продуктов питания и продовольственных товаров приходится на страны ЕАЭС и СНГ. В рамках ЕАЭС государства-члены не применяют ограничений и таможенных пошлин во взаимной торговле. Торговля между странами СНГ осуществляется без применения импортных пошлин в рамках договора о зоне свободной торговли СНГ от 2011 года», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, таможенные издержки, влияющие на конечную стоимость ввозимой в Казахстан продукции с территории стран ЦА и ЕАЭС, отсутствуют. Согласно предоставленной информации, за 2021 год импортировано продуктов животного и растительного происхождения на сумму 4,9 млн долларов США, из которых 70,4% приходится на страны СНГ.

Товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС за январь-сентябрь 2022 года составил 19,9 млрд долларов США, что на 5,1% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (18,9 млрд долларов США).

Экспорт из Казахстана в страны ЕАЭС за январь-сентябрь 2022 года вырос на 14,3% и составил 6,5 млрд долларов США. Импорт в Казахстан из стран ЕАЭС за январь-сентябрь 2022 года вырос на 1,2% и составил 13,3 млрд долларов США.



