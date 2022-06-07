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    Более 13 млн тонн урожая пшеницы планируют собрать в Минсельхозе

    7 Июня 2022, 12:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сказал, что в этом году погода для аграриев ожидается более благоприятная, чем в прошлом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из-за плохих погодных условий урожай был низким в прошлом году. Каковы прогнозы на этот год?», - спросил министра сельского хозяйства на заседании Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

    Е. Карашукеев заверил, что согласно прогнозам синоптиков, в этом году погода для аграриев ожидается более благоприятная.

    «В этом году весенне-полевые работы мы завершили в оптимальные сроки. Все работы по сохранению накопленной в почве влаги были выполнены своевременно, в полном объеме. «Казгидромет» дает благоприятный прогноз на июнь. Учитывая все эти показатели, мы ожидаем, что урожай зерна в этом году будет на среднем многолетнем уровне», - сказал глава ведомства.

    По его словам, урожай в этом году ожидается на 15% выше прошлогоднего.

    «В том числе урожай пшеницы, по прогнозам Минсельхоза, составит 13-13,5 млн тонн. В июне ожидаемые дожди идут своевременно, урожай посевов на 15% выше прошлогоднего», - заключил глава Минсельхоза.

    Ранее сообщалось, что Казахстан рассматривает вопрос о продлении квоты на экспорт зерна и муки до 1 сентября. Срок действующей квоты заканчивается 15 июня.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
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