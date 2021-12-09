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    Более 13 млн квадратных метров жилья введено в 2021 году в Казахстане

    9 Декабря 2021, 08:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о росте показателей в строительном секторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошедшие 11 месяцев строительный сектор демонстрирует высокие темпы роста и объем выполненных строительных работ вырос на 6,2%. Положительный рост показателя зафиксирован по 15 регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Алматы (рост на 20%), а также в Мангистауской (на 18,5%) и Акмолинской (на 10,8%) областях», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    Он также отметил, что по вводу жилья в эксплуатацию в целом сохраняется положительная динамика.

    «За январь - ноябрь текущего года введено 13,4 млн кв. м жилья. Рост показателя составил 10,6%. Положительная динамика зафиксирована в 15 регионах, среди которых самые высокие показатели наблюдаются в Шымкентн (рост на 63,6%), а также в Восточно-Казахстанской (на 32,3%) и Костанайской (на 27,5%) областях. В Мангистауской области сохранен уровень предыдущего периода», - перечислил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Строительство Жилье Экономика
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