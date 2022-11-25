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    Более 129 тысяч жамбылцев заняты в сфере предпринимательства

    25 Ноября 2022, 18:47

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области растет количество субъектов малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата области, в регионе растет число предпринимателей. В этом году зарегистрировали свыше 84 тыс. субъектов МСБ, что больше на 18% по сравнению с прошлым годом. В сфере предпринимательства заняты 129 тыс. человек. За первый квартал этого года жамбылские предприниматели произвели продукцию на сумму более 116 млрд тенге.

    «По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионе эффективно используются все инструменты поддержки предпринимательства, - сообщили в ведомстве. - Перед нами поставлена четкая задача – помощь государства должна дойти до каждого человека, который хочет открыть свое дело или расширить бизнес. Проблемные вопросы решаются совместными усилиями всех заинтересованных сторон».

    Для установления более тесных контактов с бизнес-сообществом запущены четыре специальные площадки. При областной прокуратуре создан экспертный совет, при содействии регионального совета палаты предпринимателей и с участием совета деловых женщин работают две площадки, а также осуществляет свою деятельность инвестиционный штаб.

    О развитии предпринимательства в регионе шла речь на недавней встрече акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана Рустамом Журсуновым. Обсуждались вопросы выделения субсидий для автобусных перевозок, предоставления бизнесменам земельных участков и проведения государственных закупок.

    Бизнес-омбудсмен дал высокую оценку работе в сфере защиты прав жамбылских предпринимателей. «В разрезе регионов Жамбылская область всегда отличается хорошими показателями. Сегодня мы наблюдаем системную и комплексную работу по развитию бизнеса», - отмечено в ходе встречи.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Бизнес Жамбылская область Акимат
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