Более 128 тонн продовольственной продукции привезли кыргызские аграрии в Тараз

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ярмарка кыргызских сельхозтоваропроизводителей прошла в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По территории Жамбылской области проходит 716 километров Государственной границы с Кыргызской Республикой. Жамбылская область имеет давние тесные экономические и социальные связи с соседними областями Кыргызской Республики - Таласской и Чуйской.
В рамках Дней Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики в этнокультурном комплексе «Көне Тараз» прошла ярмарка кыргызских сельхозтоваропроизводителей.
Посетивший выставку аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, полномочный представитель Президента Кыргызстана в Чуйской области Эркин Тентишев, полномочный представитель Президента в Таласской области Бакытбек Нарбеков ознакомились с ассортиментом продукции, пообщались с продавцами и покупателями.
Чуйские и таласские аграрии привезли 128,6 тонны продовольственной продукции на сумму 130,8 миллиона тенге. В том числе, 21,7 тонны картофеля, 19,1 тонны капусты, 15 тонн моркови, 2 тонны лука, 30,1 тонны яблок, 40 килограммов сухофруктов и 0,5 тонны молочной продукции. На продажу были выставлены и сорта многолетних цветов, саженцы деревьев, сообщили в областном управлении сельского хозяйства Жамбылской области.