Более 128 тонн продовольственной продукции привезли кыргызские аграрии в Тараз

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ярмарка кыргызских сельхозтоваропроизводителей прошла в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По территории Жамбылской области проходит 716 километров Государственной границы с Кыргызской Республикой. Жамбылская область имеет давние тесные экономические и социальные связи с соседними областями Кыргызской Республики - Таласской и Чуйской.

В рамках Дней Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики в этнокультурном комплексе «Көне Тараз» прошла ярмарка кыргызских сельхозтоваропроизводителей.

Посетивший выставку аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, полномочный представитель Президента Кыргызстана в Чуйской области Эркин Тентишев, полномочный представитель Президента в Таласской области Бакытбек Нарбеков ознакомились с ассортиментом продукции, пообщались с продавцами и покупателями.

Чуйские и таласские аграрии привезли 128,6 тонны продовольственной продукции на сумму 130,8 миллиона тенге. В том числе, 21,7 тонны картофеля, 19,1 тонны капусты, 15 тонн моркови, 2 тонны лука, 30,1 тонны яблок, 40 килограммов сухофруктов и 0,5 тонны молочной продукции. На продажу были выставлены и сорта многолетних цветов, саженцы деревьев, сообщили в областном управлении сельского хозяйства Жамбылской области.

«Мы привезли более трех тонн овощей, более тонны картофеля. Картофель продаем за 130 тенге за килограмм. За два часа почти все продали. Такие ярмарки выгодны и нам, так как реализуем свою продукцию напрямую, без посредников», - говорит руководитель крестьянского хозяйства «Ынтымак» Мадина Калыбаева.

Цены на продукты были ниже рыночных на 10-20 процентов.

«Овощи и фрукты здесь значительно дешевле, чем на базаре, поэтому я купил сразу несколько килограммов. Хочу выразить большую благодарность за предоставленную возможность купить качественные продукты по низкой цене», - сказал житель Тараза Медет Бисембай.

Напомним, в рамках празднования 30-летия Независимости РК в областном центре прошли Дни Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики.