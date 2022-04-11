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    Более 127 тысяч человек вакцинировались Pfizer в Алматинской области

    11 Апреля 2022, 21:04

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первый компонент вакцины Pfizer получили 127 845 человек, из них более 104 тысяч - подростки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона сообщили, что первым компонентом от COVID-19 на сегодня привиты 1 022 830 человек или 85,3% населения региона. Вторым компонентом - 952 635 человек.

    В Балхашском, Аксуском, Карасайском районах и в городах Текели, Капшагай завершена вакцинация первым компонентом.

    «В области первый компонент вакцины Pfizer получили 127 845 человек, в том числе 104 206 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, 17 106 женщин в период лактации, 4429 женщин во время беременности и 2104 - другие категории. Второй компонент вакцины получили 109 315 человек. Среди них 90 337 подростков, 14 972 женщины в период лактации, 3793 женщины во время беременности и 213 - другие категории», - уточнили в ДСЭК.

    Также 291 135 человек прошли курс ревакцинации, из них 265 061 получил вакцины Sinopharm и QazVac, 26 074 человека вакцинированы Pfizer.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение Вакцинация
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