Более 127 млрд тенге выделил ФСМС на оказание медпомощи населению Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году на оказание медицинской помощи населению Туркестанской области выделено 127,3 млрд тенге, в том числе по бесплатным медицинским услугам – 74,9 млрд тенге, на медицинское страхование – 52,4 млрд тенге. Об этом сообщила заместитель директора филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Туркестанской области Нуршат Айтымбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации Фонд намерен реализовать намеченные планы и новые инициативы в этом году. Стоит отметить, что дополнительные средства будут выделены на проведение неонатальных скринингов, оценку психофизического развития младенцев, развитие школьной медицины. Кроме того, в связи с повышением доступности медицинских услуг в селах объем финансирования увеличится на 20%», - сказала Н.Айтымбетова.

В прошлом году на пакет ОСМС Туркестанской области было направлено 36,3 млрд тенге на медицинскую помощь. За этот период за счет актива фонда в стационарах области в плановом порядке пролечено около 200 тысяч пациентов, выплачено 21,5 млрд тенге. Также в прошлом году с помощью высокотехнологичных медицинских услуг было проведено 62 операции, на которые направлено 121 млн 896 тыс. тенге.

Кроме того, в 2020 году на медицинскую реабилитацию направлено 3,1 млрд тенге. В этом году на финансирование реабилитации выделено 4,6 млрд тенге. По сравнению с предыдущими годами объем финансирования увеличился в шесть раз. Это даст импульс функционированию реабилитационных центров, реабилитационных отделений и кабинетов в медицинских организациях.