Более 1250 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1252 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 553,
в городе Алматы - 135,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 9,
в Жетысуской области - 19,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 0,
в Абайской области - 13,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 375,
в Улытауской области - 49,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 25,
в Мангистауской области - 47,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 27.
Всего в стране выздоровели 1 341 578 человек от COVID-19.