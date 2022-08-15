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    • Более 1250 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

    15 Августа 2022 08:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1252 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 553,

    в городе Алматы - 135,

    в городе Шымкент - 0,

    в Акмолинской области - 0,

    в Актюбинской области - 0,

    в Алматинской области - 9,

    в Жетысуской области - 19,

    в Атырауской области - 0,

    в ВКО - 0,

    в Абайской области - 13,

    в Жамбылской области - 0,

    в ЗКО - 0,

    в Карагандинской области - 375,

    в Улытауской области - 49,

    в Костанайской области - 0,

    в Кызылординской области – 25,

    в Мангистауской области - 47,

    в Павлодарской области - 0,

    в СКО - 0,

    в Туркестанской области - 27.

    Всего в стране выздоровели 1 341 578 человек от COVID-19.


    #Коронавирус в РК
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