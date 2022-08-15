Более 1250 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1252 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. В разрезе регионов: в городе Нур-Султане - 553, в городе Алматы - 135, в городе Шымкент - 0, в Акмолинской области - 0, в Актюбинской области - 0, в Алматинской области - 9, в Жетысуской области - 19, в Атырауской области - 0, в ВКО - 0, в Абайской области - 13, в Жамбылской области - 0, в ЗКО - 0, в Карагандинской области - 375, в Улытауской области - 49, в Костанайской области - 0, в Кызылординской области – 25, в Мангистауской области - 47, в Павлодарской области - 0, в СКО - 0, в Туркестанской области - 27. Всего в стране выздоровели 1 341 578 человек от COVID-19.



Новости партнеров