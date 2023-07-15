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    Более 1200 рекламных вывесок демонтировали в Астане из-за нарушений дизайн-кода

    15 Июля 2023, 14:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане продолжаются активные работы по упорядочиванию наружной рекламы и вывесок в соответствии с утвержденным в 2019 году дизайн-кодом столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный акимат.

    На сегодня демонтировано более 1200 рекламных элементов, которые не соответствовали утвержденному дизайн-коду. Для устранения подобных нарушений собственникам малого и среднего бизнеса раздаются уведомления о приведении в соответствие наружной рекламы. Данная работа проводится по всем районам города.

    Центром урбанистики Астаны разработано 400 эскизных предложений и рекомендаций по вывескам. В Центре урбанистики отмечают, что несогласованная наружная реклама создает визуальный шум, портит общий вид города и облик дома. Цель - привести наружную рекламу в порядок и создать более единую и привлекательную городскую среду.

    К примеру, на данный момент ведутся работы по ЖК «Лазурный квартал», «Триумфальный», также по жилым комплексам, расположенным по ул. Сатпаева, Туркестана, пр. Мангилик ел, Республики и др.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Акимат
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