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    Более 120 зонам отдыха разрешили работать в Алматинской области

    1 Июня 2021, 08:51

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Более 120 зон отдыха получили разрешение от департамента санитарно-эпидемиологического контроля в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Алматинской области зоны отдыха расположены в Алакольском и Сарканском районах на побережьях озер Алаколь, Балхаш и Капшагайском водохранилище.

    Кроме того, в населенных пунктах области имеются не больших 56 водоемов, где концентрируется очень большое количество населения для отдыха.

    «На сегодня на контроле территориальных управлений находится 62 места отдыха вдоль озера Алаколь, 10 – вдоль озера Балхаш, 48 – вдоль Капшагайского водохранилища, 5 – в Енбекшиказахском районе, по одному в городе Талдыкорган и Балхашском районе, получившие разрешительные документы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Хочется предупредить остальных индивидуальных предпринимателей имеющиеся места отдыха о необходимости получения разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения до начало деятельности. В противном случае ведение предпринимательской деятельности без разрешительного документа приведет к административному наказанию», - сообщила руководитель отдела контроля и надзора за коммунальными объектами Толкын Кожебаева.

    По ее словам, ежегодно перед началом купального сезона проводится лабораторный контроль за безопасностью и качеством воды, почвы прибрежного грунта в водоемах.

    «Всего в этом году было отобрано 54 пробы воды с водоемов и 10 проб почвы на санитарно-химические, микробиологические и паразитарные показатели. По результатам лабораторных исследований образцы воды и почвы соответствовали требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. До окончания купального сезона качество воды водоемов в зонах отдыха области находится под контролем территориальных специалистов департамента санитарно-эпидемиологического контроля», - отметила она.

    Толкын Кожебаева также напомнила отдыхающим о соблюдении чистоты и личной гигиены в общественных местах.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Туризм Здравоохранение
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