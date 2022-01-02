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      Образование

    Более 120 встреч провели в казахстанских вузах по профилактике правонарушений

    2 Января 2022, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о проводимой работе в вузах по профилактике правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На республиканском уровне для повышения социальной активности студентов приказом Министра образования и науки от 30 декабря 2020 года создан Совет по вопросам студентов при Министерстве образования и науки. В состав Совета вошли руководители ведущих молодежных общественных организаций, руководители комитетов по делам молодежи и др. По военно-патриотическому воспитанию студентов также проводят работу военные кафедры при 36 вузах, которые готовят офицеров запаса различного профиля для потребностей Вооруженных Сил Республики Казахстан», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию молодежь в возрасте до двадцати девяти лет в организациях образования республики с 2020 года награждается знаком отличия «Медаль Елбасы» (постановление Правительства РК от 24 апреля 2020 года №249).

    «Указанные меры направлены на минимизацию негативных настроений среди студенческой молодежи и профилактику суицидальных проявлений в поведении. По профилактике суицида на постоянной основе реализуются социальные проекты в рамках грантового финансирования. В частности, в 2021 году реализован социальный проект «Разработка и реализация комплекса мер по профилактике суицидов среди молодежи» (грантополучатель – Общественный фонд «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана»)», - отметил зампремьера.

    «В вузах по профилактике правонарушений проведено более 120 встреч студенческой молодежи с представителями правозащитных организаций по разъяснению казахстанского законодательства. В целях противодействия деструктивной идеологии на сегодняшний день осуществляется подготовка кадров в области религиоведения, исламоведения и теологии на базе 7 вузов, в текущем году обучается 204 человека, из них по госзаказу 170 человек», - заключил Е. Тугжанов.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Вузы
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