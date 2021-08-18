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Более 120 тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19 - Минздрав
18 Августа 2021 09:00
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На сегодня в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 120 313 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.
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На 18 августа лечение от КВИ продолжают получать 120 313 человека (115 214 КВИ+ и 5 099 КВИ-), из них в стационарах находится – 30 123 пациента, на амбулаторном уровне – 90 190 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 840 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 561 пациент, на аппарате ИВЛ – 263 пациента.
За последние сутки в Казахстане выявили 7034 заболевших, выздоровели 7416 человек.
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