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    Более 120 тыс. учителей необходимо подготовить в Казахстане в ближайшие годы

    19 Августа 2022 15:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О необходимости усиления модели педагогического образования в педвузах страны заявил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время на базе 50 вузов ведется подготовка педагогических кадров. За последние два года в стране родились около 1 млн детей. Согласно прогнозам, эта демографическая тенденция продолжится вплоть до 2026 года. Даст бог, продолжится и в дальнейшем. В результате в числе первых давление испытывают дошкольные организации. Будет большое давление и с точки зрения инфраструктуры. До 2025 года планируется построить 1 тыс. школ. Для перевода трехсменных школ в полноценные односменные школы необходимо не менее 3 тыс. школ», - сказал Саясат Нурбек на августовской конференции.

    Исходя из этого, по его словам, в ближайшее время стране необходимо будет подготовить более 120 тыс. учителей.

    «Поэтому вузам необходимо проработать, усилить модель педагогического образования, в частности пяти основным педагогическим вузам. Совершенствование педагогической науки, педагогического образования станет для нас стратегическим направлением», - заверил министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Образование #Общество #Миннауки и высшего образования РК
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