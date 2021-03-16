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    Более 120 обращений с начала года получила Антикоррупционная служба СКО

    16 Марта 2021, 13:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционную службу Северо-Казахстанской области с начала года поступило 127 обращений. В среднем ведомство получает по два обращения в день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, в структуре обращений лидируют сообщения о фактах коррупционных правонарушений – 32, затем – вопросы по находящимся в производстве уголовным делам. Три обращения были анонимными.

    Из всех обращений 13 удовлетворены, 68 – направили по подведомственности, по 38 дали разъяснения, на рассмотрении еще находятся три обращения.

    Первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Нурлан Жахин в прямом эфире проекта «Antikor Live» отметил, что для своевременного и качественного реагирования на вопросы населения запущена сервисная модель обслуживания.

    «В департаменте функционирует клиентоориентированный сервисный центр «Antikor ortalyǵy», который является диалоговой площадкой для гражданских инициатив, решения вопросов обратившихся граждан, в рамках имеющихся полномочий и оказания им правовой помощи. Ежедневно здесь проводится прием граждан, оказывается юридическая помощь, консультации по проблемным вопросам», - сказал Н.Жахин.

    Он добавил, что все обращения рассматриваются оперативно и направляются в соответствующие госорганы.

    Обратиться в Антикоррупционную службу области можно через Call-центр 1424, дежурную часть (7152)46-40-52, WhatsApp - 8 707 564 1424.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция Другие государственные органы
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