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Более 120 нелегальных мигрантов задержали в Турции
18 Июля 2022 01:00

Более 120 нелегальных мигрантов задержали в Турции

КЫРКЛАРЕЛИ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В провинции Кыркларели на северо-западе Турции задержаны 123 нелегальных мигранта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Сотрудники жандармерии Турции получили сообщение о нахождении незаконных мигрантов в районах Кофчаз.

В ходе расследования стало известно, что задержанные являются гражданами Афганистана, Пакистана и Сирии. Кроме того, арестованы шесть человек, организовавшие незаконное пересечение на территорию Турции.

По завершении соответствующих процедур беженцы были отправлены в Центр временного содержания в Пехливанкей.


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