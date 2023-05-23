Более 120 млн тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской области по проектам Life is good и Hermes проводится территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Организаторы, привлекая денежные средства от физических лиц, обещали прибыль в размере от 24% до 54%. Сумма вовлеченных денежных средств граждан составила более 120 млн тенге. Подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу. Досудебное расследование продолжается.

«Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в саll-центр АФМ. Отметим, что расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован на сайте Агентства по финансовому мониторингу», - добавили в пресс-службе.В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

