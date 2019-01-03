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Более 120 инвестиционных проектов реализуется в Жамбылской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области реализуется 124 инвестиционных проекта на сумму 81 млрд тенге, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
В прошлом году было завершено строительство 93 объектов, в этом же году в планах сдать еще 31 объект. В рамках программы «Ақ бұлак» возведено 7 объектов водоснабжения. Около 50 тыс жителей 18 населенных пунктов обеспечены чистой питьевой водой.
Кроме того, в регионе активно ведется жилищное строительство по программам «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», «7-20-25». Например, в 2018 году на возведение жилья было выделено 7 млрд тенге и сдано в эксплуатацию 440 тыс квадратных метров жилья.
«В сфере жилищного строительства ведется строительство 32 объектов на сумму 20 млрд тенге», - сообщил руководитель управления строительства акимата области Жайыкбай Шалдаров.
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