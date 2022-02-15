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    Более 120 иностранцев без справок ПЦР не допущены к въезду в Павлодарскую область

    15 Февраля 2022, 21:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года в Павлодарской области не допущен въезд в страну 122 нерезидентам страны, не предоставившим справки с отрицательным результатом ПЦР-обследования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошедшие сутки через границу прошли 520 человек, подтверждённых случаев КВИ за последние сутки на автопереходах не выявлено. Все граждане, пересекающие границу, имели в наличие справки с отрицательным результатом ПЦР-обследования», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    С начала 2022 года в Павлодарскую область прибыло 20 839 человек: 9 222 водителя, осуществляющих международные перевозки, и 11 617 пассажиров. С начала года не допущен въезд в страну 122 нерезидентам страны, не предоставившим справки с отрицательным результатом ПЦР-обследования.

    «Проведено 3 128 ПЦР-тестов, выявлено 22 завозных случая с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещено 327 граждан РК», - рассказали эпидемиологи.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Туризм Минздрав РК Здравоохранение Регионы Коронавирус в РК мигранты
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