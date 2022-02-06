Более 12 тысяч рабочих мест создано в рамках Дорожной карты занятости - Минтруда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы (далее – ДКЗ) создано 12,3 тыс. рабочих мест, большая часть из которых обеспечена в рамках реализуемых инфраструктурных проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

В Минтруда рассказали, что проекты ДКЗ разделены на 4 основных направления:

– повышение качества жизни населения;

– повышение доступности финансирования для МСБ;

– развитие агропромышленного комплекса;

– развитие бизнеса в регионах.

На текущий момент в рамках первого направления ДКЗ строительные работы ведутся на 248 инфраструктурных проектах, из них на 43 проектах (25 – в Жамбылской области, 6 – в г. Шымкент, 4 – в Павлодарской области, по 2 – в Костанайской области и Западно-Казахстанской и по 1 - в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях и г. Нур-Султан) строительные работы уже завершены, и на них создано 382 постоянных рабочих места (125 – в г. Нур-Султан, 103 – в Костанайской области, 90 – в Жамбылской области, 30 – в Атырауской области, 7 – Восточно-Казахстанской и 27 – в г. Шымкент).

Таким образом, в рамках реализуемых проектов первого направления трудоустроены 10,7 тыс. человек.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, инфраструктурные проекты дали импульс для развития различных отраслей экономики, в особенности строительной отрасли. Всего у представителей отечественного бизнеса было сделано заказов товаров и услуг на порядка 52 млрд тенге.

Следует отметить, что сроки реализации проектов выходят за сроки действия ДКЗ, и дальнейшая их реализация будет осуществляться за счет средств местных бюджетов, а после завершения строительных работ и ввода объектов в эксплуатацию на них будут созданы постоянные рабочие места.

В рамках второго направления ДКЗ для открытия или развития своего дела было выдано 1,3 тыс. микрокредитов на общую сумму около 7 млрд тенге, что позволило создать 1,2 тыс. постоянных рабочих мест.

В рамках развития агропромышленного комплекса Министерством сельского хозяйства совместно с АО «НУХ «Байтерек» реализуется 41 инвестиционный проект на общую сумму 100 млрд тенге. На сегодняшний день осуществлено финансирование 13 инвестиционных проектов на сумму 50 млрд тенге.

Таким образом, после завершения всех проектов ДКЗ по 4 направлениям запланировано создание 42,5 тыс. рабочих мест, из которых более 28,8 тыс. будут постоянными (68%).

Напомним, в 2020 при реализации 6,7 тыс. инфраструктурных проектов в рамках ДКЗ была обеспечена занятость 239 тыс. человек со средней заработной платой 130 тыс. тенге.

Казахстанцы, ищущие работу, могут участвовать в реализации инфраструктурных проектов в рамках ДКЗ путем обращения в центры занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства.

ЦЗН осуществляют подбор специалистов необходимой квалификации из числа зарегистрированных в органах занятости в качестве лиц, ищущих работу, безработных, а также высвобождаемых лиц, лиц, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, студентов, включая лиц с временной регистрацией, и направляют работодателю-подрядчику, реализующему инфраструктурный проект.

«При трудоустройстве на инфраструктурные проекты через ЦЗН приоритет отдается безработной молодежи, молодежи категории NEET, а также студентам в работах, не причиняющих вреда здоровью и не нарушающих процесса обучения. ЦЗН в случае необходимости обеспечивает переподготовку кадров по заявкам работодателя-подрядчика/субподрядчика для выполнения соответствующих работ с гарантией трудоустройства на инфраструктурный проект. Размер заработной платы трудоустроенных по направлениям ЦЗН устанавливается на уровне не менее двух минимальных размеров заработной платы с учетом налогов, социальных платежей и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск без учета выплат по экологическим надбавкам», - пояснили в Минтруда.